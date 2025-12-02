Cпециальный премьерный показ с обсуждением. Картина основана на одной из самых эмоциональных арок оригинальной манги и переносит зрителей в новый этап истории Дэндзи — юного охотника на демонов, чья встреча с загадочной девушкой Резе навсегда меняет его судьбу. Фильм представит и обсудит со зрителями Телицына Валерия — журналист, преподаватель, специалист в области медиакоммуникаций и мультимедийных технологий. Молодой охотник на демонов Дэндзи, который ждал свидания со своей возлюбленной, Макимой, попадает под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встречает девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Та добродушно ему улыбается, и разговор становится более непринуждённым. После этой встречи повседневная жизнь Дэндзи начинает меняться... Мировая премьера «Человека-бензопилы. Фильм: История Резе» состоялась 19 сентября 2025 года в Японии, где картина сразу возглавила бокс-офис и удерживала лидерство несколько недель подряд. За первый уикенд фильм собрал 8,45 млн долларов, а общие японские сборы превысили 43,2 млн долларов, став одним из самых кассовых аниме-релизов сезона. Картина получила 96% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, критики отметили впечатляющую режиссуру, внимание к деталям и эмоциональную силу сюжета, а зрители — качество анимации, музыку Кэнскэ Усио и глубину образа Резе.