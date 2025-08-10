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Буерак Х Pompeya

Roof Live
проспект Космонавтов, 19А/28Ж

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 6500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Музыка вновь разольётся нежным закатом над городами, чтобы подарить незабываемые эмоции под открытым небом. Буерак — романтичный постпанк из Сибири с абсурдно-ироничными текстами?. Музыка простая и честная — это мелодичный постпанк, который звучал бы уместно и на дискотеке в Манчестере 80-х, и на полуподпольном концерте в каком-то ленинградском Доме культуры в 90-х. Pompeya — российская музыкальная группа поющая на английском языке. Своим идейным вдохновением участники группы позиционируют музыку диско и фанк 70-х, инди и поп-музыку 80-х и 90-х.

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