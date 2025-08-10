Музыка вновь разольётся нежным закатом над городами, чтобы подарить незабываемые эмоции под открытым небом. Буерак — романтичный постпанк из Сибири с абсурдно-ироничными текстами?. Музыка простая и честная — это мелодичный постпанк, который звучал бы уместно и на дискотеке в Манчестере 80-х, и на полуподпольном концерте в каком-то ленинградском Доме культуры в 90-х. Pompeya — российская музыкальная группа поющая на английском языке. Своим идейным вдохновением участники группы позиционируют музыку диско и фанк 70-х, инди и поп-музыку 80-х и 90-х.