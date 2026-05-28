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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Бродский

Человек в кубе
Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1700₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Впервые в Ростове-на-Дону! «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял» Анна Ахматова. Иосиф Бродский — культовый для России поэт. Все знают, многие любят, некоторые не понимают, но вчитываются. Чувственный интеллектуальный мир, созданный поэтом в строках, касается самых глубинных переживаний души каждого. Мы хотим говорить о человеке, через всю судьбу которого проступает особый слог. Вглядись в него, чем жил, что испытал, каким воздухом дышал, за чем наблюдал, кого любил и терял. Каждая буква прожита, впечатана насыщенной трудной жизнью. Тяжёлые годы эмиграции, душевные терзания, боль потерь и радость обретения — всё это путь одного Поэта. Человека. Иосифа Бродского.

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