Специальный показ с обсуждением комедийной мелодрамы «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни от классика мирового и итальянского кино Витторио Де Сика. В 1965 году фильм был удостоен премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший иностранный фильм». Нужда приводит юную Филумену в публичный дом, где она знакомится с любвеобильным красавцем Доменико. Спустя годы они встречаются вновь, и она становится хозяйкой в его доме, но несмотря на их многолетнюю связь, он постоянно отказывается официально оформить их отношения. И вот наступил критический момент — убежденный холостяк Доменико решает жениться на одной из своих многочисленных пассий. У любящей его Филумены остается последнее средство. Фильм представит и обсудит со зрителями деятель искусств, драматург, кинорежиссёр - Полина Ларина. Программа: 19:30-20:00 – Сбор гостей, фотограф, розыгрыш подарков. 20:00-20:15 – Вступительная часть от спикера. 20:15-21:45 – Просмотр фильма. 21:45-22:15 – Вопросы и ответы.