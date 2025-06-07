Вечер посвящён одному из самых известных и «дорогих» художников в мире. Пикассо обладал богатым талантом и чувством юмора, очень любил женщин и жизнь. Ты узнаешь, как принимали его авангардное творчество современники, о его отношениях с Сальвадором Дали и другими знаменитыми личностями, о работе с театром и о связи с Россией. Спикер: Полина Касперович - сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, автор книги, член Евразийского художественного Союза. Фотограф запечатлит всё волшебство вечера и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость входят: - лекция; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.