#Явтемефест: День, чтобы замедлиться, вдохновиться и вспомнить, каково это — быть в контакте с собой. Погружение в йогу как в Знание, а не просто упражнения. Елена Зориева — преподаватель школы Аштанга йоги, практик с 20-летним опытом, ассистент международных воркшопов. Ассистенты: Наталья Баннова и Илья Зориев. Регистрация обязательна. Стоимость посещения: Тарифы Ц — это 4р минута. Час посещения будет стоить 240р, два часа — 480р. абонемент на день — 790р