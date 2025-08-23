Пространство свободы и экспериментов, где искусство рождается прямо на твоих глазах. Рассказываем о том, чем можно заняться: Лекторий. 14:00 — Лекция «Дададисты» Полина Седенко, руководитель галереи «Культ ЭПОХИ» История художников, которые разрушили привычные представления о красоте и смысле. 16:00 — Креативный маркетинг. Денис Лис, маркетолог Как выделяться в переполненном инфопространстве: минимум 10 идей для контента и методики креатива. 18:00 — Мастер-класс по позиционированию и видеовизитке. Екатерина Лопаткина, журналист и специалист по личному бренду Как упаковать себя и презентовать через видео. Теория + практика. Большая Гостиная. 15:00 — Актерский интенсив и создание перформанса От упражнений на харизму и спонтанность до совместного импровизационного спектакля. Мансарда. 14:00 — Мастер-класс по коллажам Ника Криворучкина, иллюстратор и коллажист Создание ручных и цифровых коллажей. Стоимость — 200 руб. + тарифы Ц 16:00 — Мастер-класс «Экспериментальные очерки» Меружан Арутюнян, художник Хочешь писать так, чтобы твоё искусство запоминалось? Освой экспериментальный очерк: смешивай жанры, играй со стилем и структурой Стоимость — 400 руб. + тарифы Ц 18:00 — Мастер-класс «Панно из ракушек» Алина Иванова Создание объёмных морских панно с ракушками. Стоимость — 700 руб. + тарифы Ц