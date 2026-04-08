Театр ведет свою историю со 2 февраля 1959 года. Сегодня Новосибирский музыкальный театр — один из ведущих музыкальных театров России. Творческий коллектив составляют известные мастера музыкального театра, многие из них удостоены государственных наград. В репертуаре — классика жанра оперетты, музыкальной комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла, спектакли для детей и юношества. Режим работы: Понедельник - воскресенье с 10:00 до 20:00 Перерыв на обед с 13:00 до 14:00 https://muzkom.ru/
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