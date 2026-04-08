Драматический театр «На левом берегу» - один из самых молодых театров в Новосибирске. Он был открыт 1 апреля 1997 года и очень быстро стал популярным среди жителей и гостей нашего города, но почти десять лет у театра не было своего здания. Спектакли шли на разных сценах Новосибирска и других городов. К своему 20-летию театр получил в подарок собственное помещение и обосновался на первом этаже Дома радио по улице Вертковская, 10. Особое внимание уделяется детскому репертуару, спектакли для детей занимают почти половину афиши, но есть и постановки для взрослых. Режим работы: Понедельник - воскресенье с 10:00 до 20:00 https://www.nalevomberegu.ru/
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