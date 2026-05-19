Российская фантастическая драма, получившая признание на международных кинофестивалях и положительные отзывы критиков. Причина посетить показ: пройти непростой путь к принятию самого себя. Фильм вышел в 2016 году. Его снял режиссёр и сценарист Иван Твердовский, который получил приз за лучший дебют на «Кинотавре» в 2014 году. В главных ролях: Наталья Павленкова, Дмитрий Грошев и Ирина Чипиженко. Продолжительность: 1 час 31 мин. О фильме: Женщина живёт с матерью в приморском городке и работает в зоопарке, где над ней постоянно подшучивают коллеги. Однажды с ней происходит странная метаморфоза — у неё вырастает хвост, и теперь ей предстоит справиться с осуждением окружающих и найти путь к принятию себя.