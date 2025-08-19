Живое караоке с группой «Любой каприз»
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Уникальная возможность спеть любимую песню, а может, и не одну, в команде с профессиональными музыкантами прямо со сцены бара. В стоимость билета входит напиток. Забронировать столик можно по телефону.
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