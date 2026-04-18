Женщины в современном искусстве: новые темы и художественные стратегии
улица Свердлова, 13
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Про событие
Рассмотришь вклад женщин-художниц не как отдельное явление, а как фундаментальную часть глобальной трансформации художественного языка. А также проанализируешь, как женский взгляд переопределил границы дозволенного и важного в мировом арт-процессе. О чём будешь говорить? — Новые смыслы: как темы телесности, памяти и травмы изменили восприятие реальности. — Личное и общее: где проходит граница между приватным и политическим. — Смена фокуса: как современное искусство пересматривает классические каноны. Лектор: искусствовед Анна Батаева.
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