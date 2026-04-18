ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Женщины в современном искусстве: новые темы и художественные стратегии

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Рассмотришь вклад женщин-художниц не как отдельное явление, а как фундаментальную часть глобальной трансформации художественного языка. А также проанализируешь, как женский взгляд переопределил границы дозволенного и важного в мировом арт-процессе. О чём будешь говорить? — Новые смыслы: как темы телесности, памяти и травмы изменили восприятие реальности. — Личное и общее: где проходит граница между приватным и политическим. — Смена фокуса: как современное искусство пересматривает классические каноны. Лектор: искусствовед Анна Батаева.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста