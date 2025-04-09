Женщины в авангарде
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Про событие
Лекция о женщинах эпохи авангарда. Ты узнаешь каким был женский образ в плакатном искусстве и живописи, как в погоне за освобождением женщины от нескончаемых бытовых забот модернизировались жилые и общественные здания, и конечно же, о выдающихся женщинах эпохи, настоящих амазонок авангарда. Таких, как Наталья Гончарова, Варвара Степанова, Анна Лепорская и многих других. Лекцию проведёт Карина Ляникова — куратор проекта «Ново-сибирск. Конструктивизм!», соавтор и продюсер путеводителя по Линии авангарда Новосибирска, сокуратор раздела «Урало-Кузбасс» выставки «Работать и жить». Начало в 19:00, сбор гостей в 18:30. В стоимость билета включено посещение выставки Евгении Шадриной-Шестаковой «Стакан маршмеллоу и бумажное платье».
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