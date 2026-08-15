Спецпоказ документального фильма на разных языках с русскими субтитрами и обсуждение фильма с ландшафтным архитектором. О фильме: Аргентинский архитектор Эмилио Амбас одним из первых сделал природу главной осью урбанистических перемен. Его кредо просто и дерзновенно: каждое здание — вторжение в растительное царство, и архитектура обязана стать актом примирения с природой, настолько слитым с окружающей средой, что их невозможно отделить друг от друга. Сквозь призму знаковых проектов мастера исследуется процесс формирования устойчивого и эмоционально резонансного дизайна. Лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо и автор Национального стадиона в Токио Кенго Кума подтверждают: подлинная архитектура не бросает вызов природе — она пожимает ей руку. После показа фильм обсудит со зрителями Алина Пучкова — ландшафтный архитектор, выпускница «Архитекторы.рф».