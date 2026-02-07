Спецпоказ и встреча с актёром Кузьмой Котрелёвым. После просмотра — живое обсуждение картины. О фильме: Трое парней, живущих в московской квартире, в течение десяти дней вынуждены присматривать за дядей одного из них. Его зовут Юра, и у него есть ментальные особенности.