Выбор редакции
Залипшие
улица Ленина, 24
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Как часто ты ощущаешь, что просто бесцельно листаешь ленту в социальных сетях — с утра и перед сном, за столом, в ванной, на улице, в пути на работу и обратно… всё время? Учитель математики Эдуард попадает под машину, не заметив красный свет светофора — он был настолько увлечён своим смартфоном. После знакомства с водителем автомобиля, Эдуард решает резко изменить свою жизнь: отказаться от цифровой зависимости! Однако его жена, активный пользователь, не разделяет его энтузиазма, в отличие от нового друга, который оказывает такую сильную поддержку, что даже переезжает к Эдуарду жить...
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи