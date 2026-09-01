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Залипшие

Первый театр
улица Ленина, 24

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Как часто ты ощущаешь, что просто бесцельно листаешь ленту в социальных сетях — с утра и перед сном, за столом, в ванной, на улице, в пути на работу и обратно… всё время? Учитель математики Эдуард попадает под машину, не заметив красный свет светофора — он был настолько увлечён своим смартфоном. После знакомства с водителем автомобиля, Эдуард решает резко изменить свою жизнь: отказаться от цифровой зависимости! Однако его жена, активный пользователь, не разделяет его энтузиазма, в отличие от нового друга, который оказывает такую сильную поддержку, что даже переезжает к Эдуарду жить...

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