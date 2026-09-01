Как часто ты ощущаешь, что просто бесцельно листаешь ленту в социальных сетях — с утра и перед сном, за столом, в ванной, на улице, в пути на работу и обратно… всё время? Учитель математики Эдуард попадает под машину, не заметив красный свет светофора — он был настолько увлечён своим смартфоном. После знакомства с водителем автомобиля, Эдуард решает резко изменить свою жизнь: отказаться от цифровой зависимости! Однако его жена, активный пользователь, не разделяет его энтузиазма, в отличие от нового друга, который оказывает такую сильную поддержку, что даже переезжает к Эдуарду жить...