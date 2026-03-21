Французский комикс уже немыслим без знаменитой галльской деревни, которая отчаянно сопротивляется римским легионам. Приключения Астерикса и Обеликса начались много десятилетий назад как весёлая журнальная публикация и со временем превратились в масштабный национальный миф. На лекции подробно проследят путь этих персонажей — от первых карандашных набросков до статуса феномена мировой поп?культуры. Поговорят о том, как авторам удалось зашифровать в смешных сюжетах о кабанах и волшебном зелье важнейшие черты французского менталитета, тонкую социальную сатиру и огромное уважение к собственной истории. Разобраться в культурной значимости французского комикса поможет Мишель Дебренн. Вход бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться.