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За что Франция так обожает Астерикса и Обеликса?

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Французский комикс уже немыслим без знаменитой галльской деревни, которая отчаянно сопротивляется римским легионам. Приключения Астерикса и Обеликса начались много десятилетий назад как весёлая журнальная публикация и со временем превратились в масштабный национальный миф. На лекции подробно проследят путь этих персонажей — от первых карандашных набросков до статуса феномена мировой поп?культуры. Поговорят о том, как авторам удалось зашифровать в смешных сюжетах о кабанах и волшебном зелье важнейшие черты французского менталитета, тонкую социальную сатиру и огромное уважение к собственной истории. Разобраться в культурной значимости французского комикса поможет Мишель Дебренн. Вход бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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