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Йоджи Ямамото. Минимализм как максимализм

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

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от 400₽ до 500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Ямамото — творец антимоды, которому близко человеческое несовершенство. «Идеально симметричный объект кажется мне некрасивым, — говорит Йоджи Ямамото. — За ним не чувствуется рука человека. Вещь должна быть с изъяном; меня интересуют только такие предметы. Я всегда хочу нарушить «правильность»». Про свой бизнес Ямамото как-то пошутил в интервью, будто он не на вершине горы, а у подножия, ведь с вершины можно только скатиться (фамилия Ямамото — ?? — означает «подножие горы»). Для создания уникального вида и текстуры ткани Йоджи Ямамото использует эффект состаривания. Это часть эстетики бренда, как противопоставление искусственности высокой моды. Ямамото культивирует наличие пространства между телом и одеждой. Движение воздуха необходимо для гармонии и равновесия человека. В японской эстетике понятие «ма» (?) обозначает пустоту, дистанцию или промежуток. Пространство между элементами считается столь же важным, как сами элементы. Использование преобладающего чёрного цвета в работах дизайнера отражает его философские взгляды и стремление к созданию простой и выразительной одежды. Одежды, которая не отвлекает от формы и силуэта. Продолжительность лекции 1, 5 часа.

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