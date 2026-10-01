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Юбер де Живанши: тихая элегантность против шума моды

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 16+

Про событие

«Моды больше не существует — есть тенденции. Я вижу вокруг одежду из тканей плохого качества, и мне жаль. Такие вещи кажутся мне безжизненными». Этими словами Юбер де Живанши противопоставил тихую элегантность шуму моды: чистую линию, благородную ткань и уважение к женщине, которая носит платье, а не служит ему. Свою первую коллекцию он назвал «Les Séparables» («Раздельные вещи»). Денег на дорогие ткани не было, и Живанши сшил модели из простого белого хлопка. Так появилась блуза «Беттина» с чёрно-белыми воланами, названная в честь его модели и музы Беттины Грациани. Он одним из первых предложил не цельный наряд, а отдельные вещи — блузы и юбки, которые женщина могла сочетать на свой вкус. Для того времени это было новшеством. В 1953 году модельер познакомился с Одри Хепбёрн. Их дружба и сотрудничество продлились почти сорок лет: он одевал её и на экране, и в жизни — от фильма «Сабрина» до маленького чёрного платья в «Завтраке у Тиффани». Хепбёрн стала его музой и одним из самых близких ему людей. Своим кумиром и наставником Живанши считал Кристобаля Баленсиагу. «Баленсиага был моей религией», — говорил он. От Баленсиаги Живанши перенял культ чистой линии и сдержанности. В то время как мода менялась, он придерживался простоты: платье должно служить женщине, а не наоборот. Лектор — Анастасия Юнусова, исследователь моды, автор и спикер курса лекций «Модные бунтари».

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