В Новосибирске находится один из восьми заводов пивоваренной компании «Балтика» и самый крупный за Уралом. История предприятия успешна: широко известны не только торговые марки завода и более 50-ти наименований продукции (среди них «Балтика №3», «Балтика №7», «Балтика №9», «Балтика Кулер», «Жатецкий Гусь», «Ярпиво», «Большая кружка», «Жигулевское», Tuborg, Holsten, региональные бренды «Сибирский бочонок» и «Заповедное». Из безалкогольных напитков выпускают квас «Хлебный край Традиционный», линейку безалкогольного пива «Балтика 0», энергетик Flash Up, но и крупные социальные и общественные проекты «Балтики» на пользу городу и области. На экскурсии ты узнаешь: – что из традиций пивоварения прошлого осталось неизменным, а что усовершенствованно в современных реалиях; – на каком этапе разделяют алкогольное и безалкогольное пиво; – без какой «культуры» пиво не получить; – какие «танки» сражаются на стороне качества продукции. Ты увидишь оснащенные по последнему слову техники цеха и пройдёшь дорогой избранных, тех, с кем профессионалы готовы поделиться частью своих секретов. И, конечно, же тебя ждёт дегустация. Отведаешь и сравнишь несколько марок пива «Балтики», ты удивишься, какая это ответственная и тонкая работа – быть дегустатором. У качества пива огромная шкала оценки, и на мастер-классе ты поймёшь, как понять уровень шампанизации, как уловить аромат и лучшим образом распробовать вкус напитка. Место отправления и прибытия: м. Площадь Маркса, ул. Блюхера, 1 (у магазина «Монро») Для оформления разового пропуска на завод обязательно при себе иметь паспорт.