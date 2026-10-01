На прогулке ты познакомишься с архитектурой города и узнаешь, как видеть в стилях зданий отражение истории — её важнейших эпох и переломных моментов. Ты осмотришь здание оперного театра в стиле конструктивизма и узнаешь непростую, а временами и трагическую историю его строительства. Прогуляешься по площади Ленина, пройдёшь по центральным улицам к реке Обь. Посмотришь на дом Ленина, построенный на добровольные пожертвования горожан, на историческое здание торгового корпуса, в котором была провозглашена власть Советов в Новониколаевске (сейчас в нём находится краеведческий музей), и на молодёжный театр «Глобус». Познакомишься с купеческими особняками из красного кирпича на улицах, застроенных ещё в конце XIX века. Кроме того, в программе: — дом-комбинат НКВД — жилой комплекс, построенный в городе на заре советской власти и отражающий градостроительные концепции своей эпохи; — история проектирования и строительства знаменитого «стоквартирного дома», получившего Гран-при на международной выставке в Париже; — первый каменный храм в Новониколаевске — собор Александра Невского. Продолжительность — 2 часа. Гид с удовольствием сфотографирует тебя своим фотоаппаратом на фоне городских достопримечательностей и отправит снимки на указанный адрес электронной почты.