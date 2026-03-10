Мы не осудим, но обсудим
улица Кропоткина, 269/1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
На встрече обсудят, почему людям так нравится говорить о чужой жизни, как социальные сети влияют на самооценку и откуда берётся зависть. Участники сыграют в бинго на тему привычек в соцсетях, устроят «глухой телефон» со сплетнями и выполнят упражнения на развитие уверенности и работу с завистью. Воркшоп проведёт Андрей Петровский — педагог-психолог открытого психологического пространства «Шоколад». Участие бесплатное, но зарегистрироваться заранее всё-таки нужно.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи