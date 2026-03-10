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  1. Новосибирск
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Мы не осудим, но обсудим

Балкон
улица Кропоткина, 269/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На встрече обсудят, почему людям так нравится говорить о чужой жизни, как социальные сети влияют на самооценку и откуда берётся зависть. Участники сыграют в бинго на тему привычек в соцсетях, устроят «глухой телефон» со сплетнями и выполнят упражнения на развитие уверенности и работу с завистью. Воркшоп проведёт Андрей Петровский — педагог-психолог открытого психологического пространства «Шоколад». Участие бесплатное, но зарегистрироваться заранее всё-таки нужно.

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