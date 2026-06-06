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Ян Зубков
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
от 1090₽ до 1290₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Концерт российского перспективного стендап-комика, известного своей необычной медлительной подачей материала. В основном комик любит подмечать странные жизненные ситуации, пользуется игрой слов и шутит над абсурдными моментами. Ян стал заметной фигурой как минимум на московской стендап-сцене благодаря участию в популярных юмористических шоу. Он отличается интеллектуальным юмором, самоиронией и легкой подачей, которая делает его выступления запоминающимися.
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