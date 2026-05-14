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Я переродился в стендап-комика и обсуждаю аниме на сцене
проспект Димитрова, 7
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Шоу для фанатов японской анимации. Два комика разбирают одно аниме с противоположных сторон. Один фанат, второй скептик. Каждый приводит свои аргументы, наблюдения и шутки. Вместе со зрителями решают: достойно ли это аниме твоего внимания. Будут разбирать «Магическую битву».
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