Шоу для фанатов японской анимации. Два комика разбирают одно аниме с противоположных сторон. Один фанат, второй скептик. Каждый приводит свои аргументы, наблюдения и шутки. Вместе со зрителями решают: достойно ли это аниме твоего внимания. Будут разбирать «Магическую битву».