Благотворительный фестиваль, где кошки и собаки из приютов встретят свою семью. Что тебя ждёт? — Более 100 собак и кошек, готовых обрести дом! Все хвостики привиты, стерилизованы и мечтают о любящих хозяевах. — Моменты, которые останутся в сердце. Трогательные встречи, нежные взгляды и любовь с первого прикосновения. — Интерактивные фотозоны и креативные активности. Сможешь сделать памятные снимки, попробовать аквагрим, поучаствовать в конкурсах и получить призы. — Консультации с кинологами и зоопсихологами. Они помогут подготовиться к жизни с питомцем, а также дадут консультацию для твоего домашнего питомца. — Знакомство с «.звёздными» хвостиками. Послушаешь истории о спасённых животных, которые уже нашли семью и вдохновляют других. — Благотворительный маркет. Уникальные товары и подарки, покупая которые, ты поможешь приютам. — Пункт сбора помощи. Корма, лекарства, игрушки – твой вклад в жизнь животных из приютов. Сможешь принести что-то из этого списка и оставить в пункте. Это не просто мероприятие, а реальный шанс для сотен животных обрести дом. 5 апреля — День собак (11:00–19:00) 6 апреля — День кошек (11:00–19:00)