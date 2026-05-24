Выставка виниловых пластинок
Красный проспект, 161
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Бесплатно
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Фестивали
Про событие
Каждое воскресенье в галерее лофт-парка проходит выставка виниловых пластинок. У тебя есть возможность пополнить свою коллекцию или найти что-то особенное для близкого человека.
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