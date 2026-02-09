Концерт в центральном холле «Победы», отличающемся уникальной акустикой и оригинальным интерьером. Музыкальный вечер посвящён творчеству главных мастеров эпохи барокко. В концерте примут участие выдающиеся исполнители барочной музыки из России, Франции и Нидерландов. Тебя ждёт неповторимое звучание, которое перенесёт в атмосферу настоящего католического собора. В программе — произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, А. Вивальди и других величайших композиторов. Обрати, пожалуйста, внимание, что вход на мероприятие осуществляется через летнюю веранду. Сбор гостей в 23:00, начало в 23:30.