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Высокое барокко

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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от 750₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт в центральном холле «Победы», отличающемся уникальной акустикой и оригинальным интерьером. Музыкальный вечер посвящён творчеству главных мастеров эпохи барокко. В концерте примут участие выдающиеся исполнители барочной музыки из России, Франции и Нидерландов. Тебя ждёт неповторимое звучание, которое перенесёт в атмосферу настоящего католического собора. В программе — произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, А. Вивальди и других величайших композиторов. Обрати, пожалуйста, внимание, что вход на мероприятие осуществляется через летнюю веранду. Сбор гостей в 23:00, начало в 23:30.

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