Исполинская мощь жарких риффов обрушится на изнывающий от летнего зноя город. На сцене рубят: — Случайное изменение (Random Change) — Это был плохой выбор (It Was a Bad Choice) — Вербена (Werbena) На фестивале будет работать тату-студия «Маяк», где каждый сможет сделать себе хардкор-тату и приобрести сувенирную продукцию.