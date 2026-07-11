Вулкан
Коммунистическая улица, 45
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777₽
Возраст 18+
Фестивали
Про событие
Исполинская мощь жарких риффов обрушится на изнывающий от летнего зноя город. На сцене рубят: — Случайное изменение (Random Change) — Это был плохой выбор (It Was a Bad Choice) — Вербена (Werbena) На фестивале будет работать тату-студия «Маяк», где каждый сможет сделать себе хардкор-тату и приобрести сувенирную продукцию.
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