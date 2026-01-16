Всемирный день The Beatles
Каменская улица, 32
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
16 января во всём мире отмечается Всемирный день The Beatles. В честь этого праздника поклонники группы обмениваются подарками, раритетными записями и атрибутикой, а музыканты исполняют композиции легендарной группы. Если ты любишь песни этой знаменитой четвёрки, приходи послушать их в исполнении группы «Ракеты».
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