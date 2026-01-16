16 января во всём мире отмечается Всемирный день The Beatles. В честь этого праздника поклонники группы обмениваются подарками, раритетными записями и атрибутикой, а музыканты исполняют композиции легендарной группы. Если ты любишь песни этой знаменитой четвёрки, приходи послушать их в исполнении группы «Ракеты».