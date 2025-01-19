В этом году Всемирный день The Beatles выпадает на четверг, но не грусти, если из-за работы не можешь отметить праздник. «АРТ П.А.Б» готовит тематическую вечеринку в честь легендарной четвёрки и приглашает тебя заглянуть к ним. В честь праздничного дня поклонники группы по всему миру обмениваются подарками, раритетными записями и атрибутикой, а музыканты в этот день исполняют композиции легендарной группы. Окунуться в атмосферу 60-70-х помогут кавера от групп The News и Solus Rex — давних поклонников Ливерпульской четвёрки. Тебя ждут аутентичные Beatles в исполнении The News и свободное прочтение поздних Beatles группой Sоlus Rex. Также ты можешь поучаствовать в небольшом тематическом квесте и получить эксклюзивный значок, если: — Узнаешь песню с одного аккорда, персонажа, оригинальной или переводной фразы; — Проявишь себя на танцполе; — Впишешься в бэк-вокал типа Hey-hey-hey... — Придёшь с «битловской» вещью (футболка, плакат, диск или постер). Начало 20:00 Стоимость входного билета: 500 рублей. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8-983-318-11-12