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Всем на фабрику!

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Иммерсивный вечер, посвященный дню рождения Энди Уорхола. Зеркальная фольга, сногсшибательные дивы и вечная тусовка нью-йоркской богемы — ровно на один вечер пространство ЦК19 превратится в легендарную «Фабрику». Событие пройдёт прямо в залах выставки «Русские комиксы», создавая уникальный визуальный диалог эпох. В программе: — музыкальный сет в духе культовой студии — видеоарт и художественный перформанс — создание сувенирных открыток в стиле поп-арт — квиз о самом ярком арт-направлении XX века — приветственные напитки (шампанское и кока-кола) для отличного настроения Дресс-код — обязателен! Главное правило: сиять! Включай фантазию на максимум. Стань нью-йоркским тусовщиком 60-х или смелым арт-объектом. Твой образ — это уже искусство! Количество мест ограничено.

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