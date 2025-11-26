Музыкально-поэтический спектакль по стихам и воспоминаниям Бориса Рыжего. «Хотелось музыки, а не литературы» — слова последнего поэта заводов и дворов. Рыжий — автор мрачной, но честной лирики, соединивший в себе два полярных мира — возвышенной литературы с обыденностью 90-х. В обоих мирах он был одинаково неуместен, но несмотря на это до последнего сохранял самую мощную веру — в Человека. Стихи поэта в этом спектакле будут обрамлены в динамичную и тягучую музыкальную форму — авторскую и рождающуюся прямо на сцене. Спектакль-размышление задаёт зрителю вопрос «А что, если?», предлагая погружение в мир Рыжего через музыку и поэзию. Роли исполняют Дима Ячменев (артист драматического театра «На левом берегу»), Маша Гуляева (выпускница НГТИ), Вася Бардин (автор музыки), Соня Тепло (создатель импровизационного музыкального фона).