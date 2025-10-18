Открытие этновыставки совместно с Объединением молодых художников «Красный клевер». Этнические мелодии, ткани и узоры, ремёсла и текстуры — всё, что можно услышать, увидеть и потрогать. За символами живописи раскроются реальные человеческие истории — о корнях, памяти и судьбах, в которых ты сможешь узнать себя и свою семью. Тебя ждут: — Живая музыка и этнические инструменты; — Мастер-классы по макраме, вышивке и изготовлению оберегов; — Этническая ярмарка мастеров — уникальные сувениры и артефакты, наполненные энергетикой предков; — Работы современных художников и живописные фотозоны — открой для себя новое прочтение традиций; — Розыгрыши призов и приятных бонусов; — Завершит вечер драйвовый диджей-сет с этно-ритмами. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.