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Вотэтно!

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Открытие этновыставки совместно с Объединением молодых художников «Красный клевер». Этнические мелодии, ткани и узоры, ремёсла и текстуры — всё, что можно услышать, увидеть и потрогать. За символами живописи раскроются реальные человеческие истории — о корнях, памяти и судьбах, в которых ты сможешь узнать себя и свою семью. Тебя ждут: — Живая музыка и этнические инструменты; — Мастер-классы по макраме, вышивке и изготовлению оберегов; — Этническая ярмарка мастеров — уникальные сувениры и артефакты, наполненные энергетикой предков; — Работы современных художников и живописные фотозоны — открой для себя новое прочтение традиций; — Розыгрыши призов и приятных бонусов; — Завершит вечер драйвовый диджей-сет с этно-ритмами. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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