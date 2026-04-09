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  1. Новосибирск
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Вот это драма!

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с психологом. Сначала ты посмотришь фильм — посмеёшься, попереживаешь, поволнуешься за героев. А потом, не отрываясь от впечатлений, обсудишь увиденное с семейным психологом Людмилой Левченковой. Она поможет разобраться, как строятся здоровые отношения, почему мы боимся быть до конца откровенными и что делать, если доверие пошатнулось. Никаких скучных лекций — только живой разговор, реальные вопросы и взгляд профессионала на то, что ты только что увидел на экране. О фильме: Как хорошо вы знаете свою вторую половинку? Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает всё: Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать…Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.

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