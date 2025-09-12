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  1. Новосибирск
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Воспоминание лета

Респект
улица Никитина, 70

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по созданию коллажа, на котором ты за один вечер создашь уникальный коллаж с твоей летней фотографией, научишься работать с композицией, цветом, фактурами — и всё это в приятной атмосфере среди творческих людей. Все основные материалы будут предоставлены, но захвати с собой любимую летнюю фотографию формата 10х15 см и, по желанию, любимые стикеры, билеты, засушенные цветы — всё, что пахнет летом. Участие бесплатное. Количество мест ограничено, необходимо заранее зарегистрироваться.

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