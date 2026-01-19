Спецпоказ на китайском языке с русскими субтитрами. После просмотра состоится видеоконференция с китаистом Иваном Зуенко, на которой обсудят путешествие сквозь эпохи кино и культурные коды картины. О фильме: В мире, где люди отказались от сновидений ради бессмертия, изгои, вопреки системе, погружаются в иллюзорные видения. Один из них открывает для себя опьяняющий и причудливый мир собственных грёз. Каждая глава фильма — это путешествие сквозь эпохи кино и пять чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание.