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[отменено] Vomitous Mass

Цоколь
Вокзальная магистраль, 16

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Внимание: концерт перенесен на 13 декабря 2025, 19:00. Лидеры сибирского brutal death metal Vomitous Mass отметят юбилей альбома Sufferings From Defleshment мощным туром. К десятилетию дебюта, группа впервые исполнит треки, ранее не игравшиеся на концертах. Приготовься окунуться в бездну всепоглощающего хаоса и разрушительной энергии.

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