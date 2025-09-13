Внимание: концерт перенесен на 13 декабря 2025, 19:00. Лидеры сибирского brutal death metal Vomitous Mass отметят юбилей альбома Sufferings From Defleshment мощным туром. К десятилетию дебюта, группа впервые исполнит треки, ранее не игравшиеся на концертах. Приготовься окунуться в бездну всепоглощающего хаоса и разрушительной энергии.