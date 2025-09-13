[отменено] Vomitous Mass
Вокзальная магистраль, 16
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Внимание: концерт перенесен на 13 декабря 2025, 19:00. Лидеры сибирского brutal death metal Vomitous Mass отметят юбилей альбома Sufferings From Defleshment мощным туром. К десятилетию дебюта, группа впервые исполнит треки, ранее не игравшиеся на концертах. Приготовься окунуться в бездну всепоглощающего хаоса и разрушительной энергии.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи