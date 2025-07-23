Особенный эногастрономический вечер, посвящённый розовым винам. Профессиональный сомелье проведёт тебя по маршруту гастрономических открытий и раскроет секреты идеального сочетания вин с авторскими блюдами от шеф-повара. Нежная живая музыка создаст атмосферу утончённого праздника, позволяя глубже погрузиться в мир розовых вин и насладиться моментом в компании единомышленников. Итальянская пара — Дополаворо Органик Фризанте Розе Брют — органическое игристое розовое вино из Италии, произведённое из винограда, выращенного на уникальных лозах семейного хозяйства Корвеццо; — Брускетта с сыром и орехами — традиционная итальянская закуска, представляющая собой хрустящий подсушенный хлеб с нежной сырной начинкой и ароматными орехами. Французская пара — Гри Маран, Сабль де Камарг — элегантное французское сухое розовое вино, произведённое винодельней Шато Л’Ермит д’Озан, расположенной в южном апелласьоне Костьер де Ним, на юге долины Роны; — Картофель фри с чёрным трюфелем — классическое блюдо в премиальном исполнении, где хрустящие золотистые брусочки картофеля дополнены ароматным благородным трюфелем, создающим неповторимый вкусовой букет. Испанская пара — Оливарес, Розадо — сухое розовое вино из винограда сорта Гарнача, произведённое на винодельне Бодегас Оливарес в солнечной Испании, которая на протяжении многих поколений принадлежит одному семейному хозяйству; — Ролл с лососем, авокадо и угрём — утончённое блюдо в азиатском стиле, где гармонично сочетаются нежный лосось, копчёный угорь и кремовая текстура спелого авокадо, создавая изысканное вкусовое сочетание морских деликатесов. Русская пара — «Пузырьки» — российский розовый брют, созданный методом классической бутылочной шампанизации на семейной винодельне «Николаев и Сыновья». Изысканное игристое вино производится из премиальных сортов винограда пино нуар и шардоне, выращенных на собственных виноградниках хозяйства; — Сливочный пломбир с шоколадным бисквитом — тающая текстура и гармоничное сочетание вкусов, которое создаёт неповторимое гастрономическое удовольствие и станет идеальным завершением вечера. Летняя веранда кино-кафе «Премьера», утопающая в зелени и ярких цветах, станет идеальным местом для твоего гастрономического путешествия.