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  1. Новосибирск
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Влюбись в меня, если осмелишься

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с клиническим и семейным нейропсихологом. О фильме: Двое верных друзей с детства делят старую жестяную шкатулку и бесконечную череду вызовов «на слабо». Детские невинные шалости постепенно перерастают в опасное, захватывающее противостояние длиною в жизнь. С годами правила игры лишь ожесточаются, заставляя героев балансировать между искренними чувствами и разрушительным азартом. Неспособные вовремя остановиться, они рушат всё вокруг, боясь сделать один честный шаг навстречу друг другу. После показа состоится обсуждение с клиническим и семейным нейропсихологом Анной Асеевой. Вместе разберёте опасную грань между страстью и деструктивной привязанностью, выясните, почему герои выбирают азарт вместо близости, и узнаете, как детские психологические защиты и травмы формируют сценарии взрослых отношений.

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