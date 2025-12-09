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Влияние уличного стиля на fashion-индустрию

Фактура
ул.Дуси Ковальчук 268/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

На лекции ты узнаешь, как уличная культура меняла мировую моду на протяжении десятилетий. Будут обсуждать: — Становление уличного стиля и его влияние на модные дома; — Как субкультуры изменили индустрию и вдохновили мировые бренды; — Знаковые коллаборации и секреты их успеха; — Ключевые фигуры, соединившие уличную культуру с высокой модой. А ещё разберут, как социальные медиа способствовали распространению уличного стиля и какое будущее ждёт современный дизайн. Лектор: Алина Михалёва — дизайнер, преподаватель. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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