На лекции ты узнаешь, как уличная культура меняла мировую моду на протяжении десятилетий. Будут обсуждать: — Становление уличного стиля и его влияние на модные дома; — Как субкультуры изменили индустрию и вдохновили мировые бренды; — Знаковые коллаборации и секреты их успеха; — Ключевые фигуры, соединившие уличную культуру с высокой модой. А ещё разберут, как социальные медиа способствовали распространению уличного стиля и какое будущее ждёт современный дизайн. Лектор: Алина Михалёва — дизайнер, преподаватель. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.