Влияние уличного стиля на fashion-индустрию
ул.Дуси Ковальчук 268/3
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Про событие
На лекции ты узнаешь, как уличная культура меняла мировую моду на протяжении десятилетий. Будут обсуждать: — Становление уличного стиля и его влияние на модные дома; — Как субкультуры изменили индустрию и вдохновили мировые бренды; — Знаковые коллаборации и секреты их успеха; — Ключевые фигуры, соединившие уличную культуру с высокой модой. А ещё разберут, как социальные медиа способствовали распространению уличного стиля и какое будущее ждёт современный дизайн. Лектор: Алина Михалёва — дизайнер, преподаватель. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи