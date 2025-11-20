Лекция, на которой ты узнаешь, какое влияние художники оказывали на дизайнерские коллекции и как происходило переосмысление традиционных форм. Художники могут предложить новые подходы к традиционным формам и техникам, что позволяет дизайнерам экспериментировать с конструкцией одежды и аксессуаров. На лекции рассмотрят примеры коллекций шотландского дизайнера Кристофера Кейна, эстетику индейской культуры в раннем творчестве Вивьен Вествуд, трансформацию английского романтизма модного дома Simone Rocha и многое другое. А ещё будут говорить об историческом и культурном контексте таких взаимодействий. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.