Влияние художников на дизайнерские коллекции
ул.Дуси Ковальчук 268/3
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Лекция, на которой ты узнаешь, какое влияние художники оказывали на дизайнерские коллекции и как происходило переосмысление традиционных форм. Художники могут предложить новые подходы к традиционным формам и техникам, что позволяет дизайнерам экспериментировать с конструкцией одежды и аксессуаров. На лекции рассмотрят примеры коллекций шотландского дизайнера Кристофера Кейна, эстетику индейской культуры в раннем творчестве Вивьен Вествуд, трансформацию английского романтизма модного дома Simone Rocha и многое другое. А ещё будут говорить об историческом и культурном контексте таких взаимодействий. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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