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Влияние художников на дизайнерские коллекции

Фактура
ул.Дуси Ковальчук 268/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция о взаимодействии художников и дизайнеров одежды. На примере коллекций шотландского дизайнера Кристофера Кейна, эстетики индейской культуры в раннем творчестве Вивьен Вествуд и элементов английского романтизма в работах модного дома Simone Rocha ты сможешь разобраться, какое именно влияние оказывали художники на дизайнерские коллекции и как происходило переосмысление традиционных форм. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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