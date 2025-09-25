Влияние художников на дизайнерские коллекции
ул.Дуси Ковальчук 268/3
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Лекция о взаимодействии художников и дизайнеров одежды. На примере коллекций шотландского дизайнера Кристофера Кейна, эстетики индейской культуры в раннем творчестве Вивьен Вествуд и элементов английского романтизма в работах модного дома Simone Rocha ты сможешь разобраться, какое именно влияние оказывали художники на дизайнерские коллекции и как происходило переосмысление традиционных форм. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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