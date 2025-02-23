Виски-казино в Джентельменском клубе - это дегустация со ставками по принципу казино, проходящая как неформальная дегустация «вслепую». Участники попробуют различные сорта и сделают ставки на вкусовые и качественные характеристики. Тот, кто окажется ближе к истине, побеждает и забирает приз. Тебя ждёт: - дегустация 10 эксклюзивных сортов виски - увлекательная история о виски и культуре его потребления - гастрономическое сопровождения - стильный блюз в исполнении GRINEVICH BAND Дресс-код: строгая классика (не обязательно, но крайне желательно) Количество мест ограничено.