Вишневосадовская эпопея на театральной сцене длится больше века. Каждый раз стук топора, раздающийся в финале пьесы, переживается как будто впервые и заставляет содрогнуться от мысли не только о безвозвратно утраченном рае для целых поколений, но и об ушедшем детстве и личном золотом веке каждого человека. Режиссёр Андрей Прикотенко вместе с актерами «Старого дома» выстроил на сцене именно такой хрупкий мир, связь с которым героям очень не хочется терять. Прикотенко даёт свою версию непростых биографий чеховских персонажей, секрета их странного комического обаяния, заставляющего зрителей не только смеяться, но любить, жалеть и сострадать. Кроме того, режиссёр представил своё видение главного парадокса, который необходимо разрешить каждому, кто берётся за постановку этой пьесы: почему при всей трагичности происходящих в ней событий автор настаивал на том, что это комедия.