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  1. Новосибирск
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Вишнёвый сад

Старый дом
Большевистская улица, 45

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Вишневосадовская эпопея на театральной сцене длится больше века. Каждый раз стук топора, раздающийся в финале пьесы, переживается как будто впервые и заставляет содрогнуться от мысли не только о безвозвратно утраченном рае для целых поколений, но и об ушедшем детстве и личном золотом веке каждого человека. Режиссёр Андрей Прикотенко вместе с актерами «Старого дома» выстроил на сцене именно такой хрупкий мир, связь с которым героям очень не хочется терять. Прикотенко даёт свою версию непростых биографий чеховских персонажей, секрета их странного комического обаяния, заставляющего зрителей не только смеяться, но любить, жалеть и сострадать. Кроме того, режиссёр представил своё видение главного парадокса, который необходимо разрешить каждому, кто берётся за постановку этой пьесы: почему при всей трагичности происходящих в ней событий автор настаивал на том, что это комедия.

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