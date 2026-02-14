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Виновата любовь

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с филологом. О фильме: Вертер — беззаботный и обаятельный молодой писатель. Он встречает любовь всей своей жизни, но узнаёт, что девушка уже помолвлена. Лучший друг предостерегает его, однако Вертер не отступает: он переворачивает свой мир с ног на голову и пускается в нелепую, но забавную авантюру — пытается завоевать её сердце. После просмотра тебя ждёт обсуждение с филологом Дмитрием Шеляковым. Как знаток классической литературы, он поможет увидеть в картине новые смысловые грани и провести параллели с первоисточником.

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