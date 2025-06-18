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Виноградная симфония России

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Эногастрономический вечер, где российские вина раскроются во всей своей красе в сочетании с традиционными блюдами русской кухни. На уютной летней веранде кино-кафе «Премьера» тебя ждёт живая музыка и увлекательное знакомство с миром отечественного виноделия под чутким руководством опытного сомелье. Игристое открытие вечера подарит тебе встречу с искрящимся вином «Шумринка Экстра Брют» — настоящим шедевром, созданным по классическим канонам Шампани. Его утончённые «пузырьки» идеально дополнят изысканный русский салат с языком. Белое совершенство продолжит премиальное вино «Шардоне Красная Горка» от винодельни «Галицкий и Галицкий» — одно из лучших терруарных вин России. Его изящество и безупречный баланс раскроются в паре с картофельным драником, украшенным щучьей икрой. Красное великолепие представит вино «Куприн» от винодельни «Локо Чимбали» — впечатляющий бленд из мерло, саперави и бастардо магарачского, вошедший в топ-50 лучших российских тихих красных вин. Его насыщенный характер подчеркнёт вкус разварной баранины с полбой и овощами. Сладкое завершение вечера подарит органическое белое сладкое вино «Пари» от винодельни «Шумринка» — молодого, но амбициозного производителя, чьи виноградники раскинулись на склонах горного хребта Семисам недалеко от Анапы. Его утончённый вкус станет идеальным компаньоном для парфе из зелёных яблок.

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