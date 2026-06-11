Пять бокалов, пять гастрономических пар, одно путешествие — от деликатных пузырьков Венето до одной из древнейших игристых традиций Европы. Венето, Каталония, Рейнгау, Лиму — четыре земли, которые создали собственные традиции игристого вина. У каждой свой метод, свой сорт, свой темперамент. Всех производителей этой программы объединяет общая философия: органическое виноделие, минимальное вмешательство и глубокое уважение к природе. Программа вечера: — Корвеццо, Дополаворо Органик Фризанте Брют (Италия) с брускеттой с козьим сыром, мёдом и сезонными фруктами. Мягкий вход в вечер. Деликатные пузырьки frizzante и свежесть сорта Глера встречаются с кремовой текстурой козьего сыра, цветочным мёдом и сладостью фруктов. Аперитив, который задаёт тон всему путешествию. — Корвеццо, Азоло Просекко Супериоре DOCG (Италия) с зелёным салатом и куриным рулетом кордон блю. Та же венецианская земля, тот же сорт — но уже игристое высшей категории из одной из самых престижных зон Просекко. Полное давление, минеральность и тонкая фруктовость аккомпанируют сочности курицы и расплавленному сыру в рулете, а салат добавляет травяной свежести. — Кастело де Педрегоса, Ла Вида эс Ресерва Брют Розе (Испания) с севиче из лосося под зелёным соусом. Каталонская Cava из триады Макабео, Шарелло и Трепат — последний даёт вину нежный лососёвый оттенок. Длительная выдержка на осадке создаёт сливочную текстуру и тонкий перляж, который резонирует с цитрусовой кислотностью севиче и пряным акцентом соуса. — Барт, Рислинг Зект Брют (Германия) с цыплёнком со шпинатом и сливками. Рислинг Рейнгау от хозяйства Barth — пионера немецких одновиноградниковых Sekt — превращён в игристое классическим методом бутылочной ферментации с выдержкой более двух лет на осадке. Ароматика лайма, абрикоса и кремнистой минеральности уравновешивает сливочность соуса, а упругая кислотность освежает после каждого глотка. — Домен Делмас, Бланкет де Лиму Кюве Традисьон Брют (Франция) с тартом с лимонным кремом. Финал с историей. В 1531 году монахи аббатства Сен-Илер открыли игристое вино в Лиму — одну из старейших игристых традиций Европы. Сорт Мозак с его характерной нотой зелёного яблока и мёда зеркально отражает лимонный крем тарта, а тонкие пузырьки очищают вкус после каждого кусочка. Вечер проведёт сомелье Евгений Суворкин. Он расскажет историю каждого региона, раскроет логику стилей и методов и поможет уловить тонкости характеров, которые делают эти вина по-настоящему самобытными. Живая музыка будет звучать весь вечер — неотъемлемая часть этого опыта, его настроение и его дыхание.