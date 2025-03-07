Весенние странности
Коммунистическая улица, 45
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 0+
Вечеринки
Необычное
Еда
Про событие
Зима подходит к концу и незаметно подкрадываются «Весенние странности». Все накопившиеся за зиму тревоги и переживания уходят, открывая двери чему-то совершенно новому. В этот теплый мартовский вечер для тебя отыграют: — fell blue!; — «Ряды на Красном»; — «абстракция важных слов»; — «скушай что-нибудь твердое!»; — «Издержки производства».
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