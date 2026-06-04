ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Капитан Дик: весь этот рок-н-ролл

Кабаре — кафе «Бродячая собака»
Каменская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 700₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Мировые рок хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Pink Floyd в исполнении корифеев рок-сцены. Драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар — тебя ждёт невероятная феерия потрясающего звука, головокружительных ритмов и настоящее рок-шоу. Все подробности лучше уточнить по телефону, позвонив после 16:00.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста