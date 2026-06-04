Капитан Дик: весь этот рок-н-ролл
Каменская улица, 32
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Завершение:
от 400₽ до 700₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Мировые рок хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Pink Floyd в исполнении корифеев рок-сцены. Драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар — тебя ждёт невероятная феерия потрясающего звука, головокружительных ритмов и настоящее рок-шоу. Все подробности лучше уточнить по телефону, позвонив после 16:00.
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