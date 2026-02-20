Музыкальный дуэт с перчинкой из самого сердца Сибири. Это про русскую харизму и экспрессию, юмор и энергию — песни, под которые хочется пуститься в пляс. В репертуаре авторские песни с крепким русским словцом. И да, программа 18+. Говорят, после их концертов знатно заряжается батарейка.