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Версия народная
Красный проспект, 161
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от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Музыкальный дуэт с перчинкой из самого сердца Сибири. Это про русскую харизму и экспрессию, юмор и энергию — песни, под которые хочется пуститься в пляс. В репертуаре авторские песни с крепким русским словцом. И да, программа 18+. Говорят, после их концертов знатно заряжается батарейка.
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